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Поражение в крови. Тренеру сборной Мексики разбили голову жестянкой: он покорил спокойствием

Фото: Хавьер Агирре фанатского гнева не боится (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Знаменитый специалист Хавьер Агирре пострадал из-за поражения национальной команды Мексики от сборной Гондураса в плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. После финального свистка болельщики забросали поле всяческим хламом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Azteca Deportes.

65-летний тренер был главным объектом атаки с трибун. Мексиканские фанаты "назначили" наставника сборной главным виновником неожиданного поражения (0:2).

Агирре после финального свистка ушел из технической зоны, чтобы поздравить коллегу с победой. Пока он шел навстречу Рейнальдо Руэре, попал под шквал брошенных с трибун предметов. Одна из пивных банок попала тренеру в голову и вызвала кровотечение.

 

 

Фото: Хавьер Агирре привык к выходкам так называемых болельщиков (Getty Images)

 

Однако Агирре даже не заметил рассечения. Он остался невозмутимым и после того, как на травму указали коллеги. Опытный специалист пожал руку Руэре, а позже на пресс-конференции коротко прокомментировал инцидент. "Об этом даже нет смысла вспоминать. Это футбол, а я не из тех, кто жалуется", – резюмировал тренер.

Сборная Мексики еще сможет реабилитироваться за поражение. Ответный матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ состоится в ночь на среду, 20 ноября. "Зеленые" примут Гондурас в Толуке.

 

 

 

Кто такой Хавьер Агирре

Уроженец Мехико, выступал на позиции полузащитника в мексиканских "Америке", "Атланте", "Гвадалахаре", американском "Лос-Анджелес Ацтекс", испанской "Осасуне". В рядах сборной Мексики сыграл 59 матчей (14 голов), участник ЧМ-1986.

Тренерскую деятельность начал в середине 90-х в "Атланте". В 1999 году сделал зимним чемпионом Мексики "Пачуку". Национальную команду впервые возглавил летом 2001-го и сенсационно дошел до финала Копа Америка. В 2002–2014 гг. (с перерывами) работал в чемпионате Испании с "Осасуной", мадридским "Атлетико", "Сарагосой" и "Эспаньолом".

Второй раз поработал со сборной Мексики в 2009-2010 гг. Тогда завоевал во главе национальной команды "Золотой Кубок КОНКАКАФ-2009". Позже тренировал сборную Японии, эмиратскую "Аль-Вахду", сборную Египта, испанские "Леганес" и "Мальорку", мексиканский "Монтеррей".

Во главе "Аль-Вахды" завоевал Кубок лиги и Президентский кубок ОАЭ. Выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021 со "полосатыми", а с "Мальоркой" дошел до финала Кубка Испании 2023/24. Летом этого года третий раз возглавил Мексику.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для спасения в группе Лиги наций.

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Мексика