Поражение "Арсенала" облегчило "Динамо" путь в группу Лиги чемпионов

Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы (4:1) позволила французскому "Лиону" попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне, что облегчило путь киевскому "Динамо" в группу турнира. Об этом сообщает iSport.ua.

"Лион", занявший третье место в чемпионате Франции, должен был начинать путь в турнире со стадии плей-офф отборочного раунда, но по регламенту УЕФА сыграет сразу в основной стадии. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют турецкий "Истанбул Башакшехир" и ЛАСК (Австрия).

В том случае, если победу одержал бы "Арсенал", французская команда начала бы свой путь с квалификации. Ее потенциальным соперником в плей-офф отбора было киевское "Динамо".

Таким образом, "бело-синие" путь в групповой этап начнут поединком с одной из команд: "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул Башакшехир" и ЛАСК.