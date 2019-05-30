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Поразка "Арсеналу" полегшило "Динамо" шлях до групи Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    30.05.2019 - 10:01
Поразка "Арсеналу" полегшило "Динамо" шлях до групи Ліги чемпіонів
Фото: футболісти "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Французький "Ліон" безпосередньо вийшов в груповий етап

Перемога "Челсі" над "Арсеналом" у фіналі Ліги Європи (4:1) дозволила французькому "Ліону" потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів в наступному сезоні, що полегшило шлях київським "Динамо" в групу турніру. Про це повідомляє iSport.ua.

"Ліон", який посів третє місце в чемпіонаті Франції, мав починати шлях в турнірі зі стадії плей-офф відбіркового раунду, але за регламентом УЄФА зіграє відразу в основній стадії. Замість французького клубу в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють турецький "Істанбул Башакшехір" і ЛАСК (Австрія).

У тому випадку, якщо перемогу здобув би "Арсенал", французька команда почала б свій шлях з кваліфікації. Її потенційним суперником в плей-офф відбору було київське "Динамо".

 

Сегодня финал Лиги Европы. Думаю, всем, кто любит "Динамо", есть смысл поболеть в финале за "Челси". Почему? Всё просто....

Опубліковано Andrew Shakhov Вівторок, 28 травня 2019 р.

Таким чином, "біло-сині" шлях до групового етапу почнуть поєдинком з однією з команд: "Брюгге" (Бельгія), "Істамбул Бешикташ" і ЛАСК.

"Шахтар" буде у другому кошику під час жеребкування групового етапу ЛЧ "Шахтар" і "Динамо" зіграли внічию в матчі, який нічого не вирішує
Новини України АрсеналДинамоЧелсиЛіга Європигрупповой раундЛіга чемпіонів
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