Поражен советский спутник: в Пентагоне рассказали о космических испытаниях РФ

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Космического командования США.

По его версии, "Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите".

Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.