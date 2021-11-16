Вражений радянський супутник: у Пентагоні розповіли про космічні випробування РФ

Росія провела випробування протисупутникової ракети. Був вражений апарат, виведений на орбіту Радянським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву космічного командування США.
За його версією, "Росія 15 листопада 2021 року провела випробування протисупутникової ракети з прямим виведенням на орбіту, яка вразила російський супутник (COSMOS 1408), що призвело до появи осколків на низькій навколоземній орбіті".
Як стверджується в заяві, Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".
Згідно з даними NASA, COSMOS 1408 був виведений на орбіту в 1982 році.
Раніше в понеділок глава пресслужба Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що, за даними США, Росія провела випробування протисупутникової зброї, які створили загрозу МКС.
Після цього прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі заявив, що випробовувана РФ зброя може загрожувати інтересам національної безпеки США та інших космічних держав.