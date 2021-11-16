Вражений радянський супутник: у Пентагоні розповіли про космічні випробування РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву космічного командування США.

За його версією, "Росія 15 листопада 2021 року провела випробування протисупутникової ракети з прямим виведенням на орбіту, яка вразила російський супутник (COSMOS 1408), що призвело до появи осколків на низькій навколоземній орбіті".

Як стверджується в заяві, Росія "продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".

Згідно з даними NASA, COSMOS 1408 був виведений на орбіту в 1982 році.