Поранений Хаменеї може вести переговори Ірану зі США "з тіні", - CNN

За оцінками американських спецслужб, на які посилаються джерела телеканалу, Хаменеї бере участь у формуванні військової та переговорної стратегії Ірану разом із високопоставленими представниками режиму.

Водночас у розвідці визнають, що структура влади в Тегерані після зміни верховного лідера залишається хаотичною та роздробленою.

Що відомо про стан здоров'я Хаменеї?

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану після загибелі свого батька під час удару на початку війни. Сам він тоді також зазнав поранень, після чого жодного разу не з’являвся на публіці. Це породило численні чутки щодо його стану здоров’я та реального впливу на управління країною.

За інформацією CNN, американська розвідка досі не змогла підтвердити його місцеперебування. Джерела стверджують, що Хаменеї не користується електронними засобами зв’язку, а спілкується лише через особисті зустрічі або кур’єрів.

Також повідомляється, що новий верховний лідер Ірану продовжує лікування після сильних опіків, які охопили частину обличчя, руку, тулуб та ногу.

Попри це, в Ірані запевняють, що Хаменеї перебуває у доброму стані. Керівник протоколу офісу верховного лідера Мазахер Хосейні заявив, що верховний лідер отримав легкі травми стопи та попереку і що "невеликий осколок влучив йому за вухо", але зараз вже "повністю здоровий".

"Ворог поширює всілякі чутки та неправдиві твердження. Вони хочуть його побачити та знайти, але люди повинні бути терплячими і не поспішати. Він звернеться до вас, коли настане відповідний час", - заявив Хосейні.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан цього тижня повідомив, що провів із Хаменеї двогодинну зустріч. Це стала перша підтверджена особиста зустріч нового верховного лідера з високопосадовцем після зміни влади.

Хто насправді приймає рішення?

У США водночас сумніваються, наскільки реально Хаменеї контролює процес ухвалення рішень. Частина аналітиків американської розвідки припускає, що його ім’я можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власних рішень.

За оцінками розвідки США, значний вплив у країні зараз мають представники Корпусу вартових ісламської революції та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який вважається однією з ключових фігур у контактах із Вашингтоном.

Переговори між США та Іраном

На тлі спроб відновити переговори США та Іран активізували дипломатичні контакти через посередників. Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з прем’єр-міністром Катару, обговоривши можливі шляхи завершення конфлікту та роль Дохи у перемовинах між Вашингтоном і Тегераном.