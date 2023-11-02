Іноземцям та пораненим палестинцям дозволили виїхати із Сектору Газа

Поранені палестинці та сотні іноземних громадян почали перетинати кордон із Гази до Єгипту, повідомили офіційні особи та єгипетські ЗМІ, це перший санкціонований результат із обложеного анклаву за останні тижні.

До Єгипту прибуде 81 тяжко поранений палестинець. Десятки з них уже прибули та проходять лікування в єгипетських лікарнях.

Понад 360 іноземців також залишили Газу через прикордонний перехід Рафах, повідомив представник єгипетського уряду на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені спілкуватися із засобами масової інформації.

Чиновник сказав, що десятки людей зараз перебувають на шляху до Каїра, де дехто сяде на рейси назад до своїх рідних країн. Серед них громадяни Австрії, Сполученого Королівства, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії.

Президент США Джо Байден заявив, що відкриття Рафаха відбулося після “інтенсивної та термінової американської дипломатії з нашими партнерами у регіоні”, і ще близько 1000 іноземних громадян можуть незабаром виїхати.

Деякі американці палестинського походження, що застрягли в Газі, отримали повідомлення від Державного департаменту США про те, що "виїзд із Гази може розпочатися цього тижня". Їм рекомендували переглянути свою електронну пошту для отримання конкретних інструкцій перед тим, як вирушити на контрольно-пропускний пункт Рафах.

Приблизно 400 американських громадян плюс члени їхніх сімей - лише близько 1000 осіб - застрягли в Газі та намагаються виїхати, заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен.

Евакуація українців із Сектору Газа

За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, Україна та інші причетні відомства вже розпочали підготовчий етап евакуації українців через КПП "Рафах" до Єгипту. 358 осіб, переважно жінки та діти, у списку на виїзд.