Иностранцам и раненым палестинцам разрешили выехать из Сектора Газа

Раненые палестинцы и сотни иностранных граждан начали пересекать границу из Газы в Египет, сообщили официальные лица и египетские СМИ, это первый санкционированный исход из осажденного анклава за последние недели.

В Египет прибудет 81 тяжело раненый палестинец. Десятки из них уже прибыли и проходят лечение в египетских больницах.

Более 360 иностранцев также покинули Газу через пограничный переход Рафах, сообщил представитель египетского правительства на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со средствами массовой информации.

Чиновник сказал, что десятки людей сейчас находятся на пути в Каир, где некоторые сядут на рейсы обратно в свои родные страны. Среди них граждане Австрии, Соединенного Королевства, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии.

Президент США Джо Байден заявил, что открытие Рафаха произошло после “интенсивной и срочной американской дипломатии с нашими партнерами в регионе”, и еще около 1000 иностранных граждан могут вскоре уехать.

Некоторые американцы палестинского происхождения, застрявшие в Газе, получили уведомление от Государственного департамента США о том, что “выезд из Газы может начаться на этой неделе”. Им рекомендовали просмотреть свою электронную почту для получения конкретных инструкций, прежде чем отправиться на контрольно-пропускной пункт Рафах.

Примерно 400 американских граждан плюс члены их семей - всего около 1000 человек - застряли в Газе и пытаются уехать, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, Украина и другие причастные ведомства уже начали подготовительный этап эвакуации украинцев через КПП "Рафах" в Египет. 358 человек, преимущественно женщины и дети, в списке на выезд.