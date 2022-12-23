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Поранених тримають за ґратами, щоб не втікали. У Резнікова розповіли про проблеми росіян

Фото: війська РФ поранених солдатів тримають за ґратами, щоб ті не тікали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для недопущення дезертирства легкопоранених, приміщення, в яких вони знаходяться, замикаються на металеві грати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Медичні установи на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратися з великою кількістю поранених російських окупаційних військ.

Значна кількість з них вмирає, так і не дочекавшись першочергової медичної допомоги, у тому числі через відсутність персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання та препаратів.

Раніше ми писали, що окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

Також повідомлялося, що російські військові виганяють місцевих з їхніх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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