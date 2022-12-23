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Раненых держат за решеткой, чтобы не убегали. У Резникова рассказали о проблемах россиян

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 22:50
Раненых держат за решеткой, чтобы не убегали. У Резникова рассказали о проблемах россиян Фото: войска РФ раненных солдат держат за решеткой, чтобы те не убегали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для недопущения дезертирства легкораненых, помещения, в которых они находятся, запираются на металлическую решетку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых российских оккупационных войск.

Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.

Ранее мы писали, что оккупанты из-за многочисленных потерь среди личного состава переделывают больницы Луганской области на военные госпитали, отказывая гражданским в медицинском обслуживании.

Также сообщалось, что российские военные выгоняют местных с их домов в населенных пунктах, которые расположены на линии фронта в Луганской области.

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