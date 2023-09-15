"Поранених уже ніхто не рахує": окупант про великі втрати в підрозділі (перехоплення)

Російський військовий поскаржився своєму знайомому на значні втрати під час боїв з українською армією. Він сказав, що поранених уже ніхто не рахує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ці "пташки" задовбали вже, вчора літали прямо над головою. Був би дробовик, вже б перебив би цих "пташок". Я ловив тут дві, але одна з них була типу розвідників. За іншу обіцяли нагороду, але нічого не дали", - розповів окупант.

Далі росіянин поскаржився, що у його підрозділ прибуло 46 осіб як поповнення, 20 із них уже "200-ті". А скільки поранених - уже ніхто й не рахує.

"Нас залишилася маленька купка, у мене з відділення - 4 людини зараз тут. Ми, 4 людини, 780 метрів лісосмуги тримаємо на лінії бойового зіткнення", - розповів росіянин.

Він також сказав, що українські бійці регулярно атакують їхні позиції. А керівництво підрозділу окупантів регулярно розпиває спиртні напої, при цьому своїх підлеглих за подібне б'ють до перелому ребер і струсу мозку.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.