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Поранених окупантів звозять вантажівками до Мелітополя. Під госпіталь вже облаштували школу

Фото: у Мелітополі госпіталь для окупантів облаштували у школі (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Поранених окупантів в Мелітополь звозять вантажівками. Під госпіталь використовують навіть школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти зазнають втрат на Запорізькому напрямку. За повідомленням Генштабу 28-29 листопада, окупанти вивозили своїх поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - розповів він.

За словами очільника міста, під польові шпиталі забирають навіть цивільні об'єкти.

Одну з шкіл на окупованій території вже використовують як медчастину, - додав Федоров.

Як повідомлялось, у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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МелітопольЗапорожская область