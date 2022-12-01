Поранених окупантів звозять вантажівками до Мелітополя. Під госпіталь вже облаштували школу

Поранених окупантів в Мелітополь звозять вантажівками. Під госпіталь використовують навіть школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти зазнають втрат на Запорізькому напрямку. За повідомленням Генштабу 28-29 листопада, окупанти вивозили своїх поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - розповів він.

За словами очільника міста, під польові шпиталі забирають навіть цивільні об'єкти.

Одну з шкіл на окупованій території вже використовують як медчастину, - додав Федоров.