Поранених окупантів звозять вантажівками до Мелітополя. Під госпіталь вже облаштували школу

Поранених окупантів в Мелітополь звозять вантажівками. Під госпіталь використовують навіть школу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Рашисти зазнають втрат на Запорізькому напрямку. За повідомленням Генштабу 28-29 листопада, окупанти вивозили своїх поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя", - розповів він.
За словами очільника міста, під польові шпиталі забирають навіть цивільні об'єкти.
Одну з шкіл на окупованій території вже використовують як медчастину, - додав Федоров.
Як повідомлялось, у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.