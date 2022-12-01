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Раненых оккупантов свозят грузовиками в Мелитополь. Под госпиталь уже обустроили школу

Фото: в Мелитополе госпиталь для оккупантов обустроили в школе (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты несут потери на Запорожском направлении. По сообщению Генштаба 28-29 ноября, оккупанты вывозили своих раненых колонной из грузовиков и автобусов, двигавшихся в сторону Мелитополя", - рассказал он.

По словам главы города, под полевые госпитали забирают даже гражданские объекты.

"Одну из школ на оккупированной территории уже используют как медчасть", - добавил Федоров.

Как сообщалось, в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

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МелитопольЗапорожская область