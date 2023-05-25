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Поранені військовослужбовці мусять отримувати "бойові" весь період перебування у шпиталі, - Тимошенко

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 17:08
Поранені військовослужбовці мусять отримувати "бойові" весь період перебування у шпиталі, - Тимошенко Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Юлія Бойко

Весь час лікування внаслідок поранення бійці Збройних сил України повинні отримувати платню, яку вони мали на момент потрапляння до шпиталю, а не мінімальну ставку, як є сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"За діючими нині нормами, на час лікування військовослужбовцям виплачується "гола ставка". У випадку рядових та сержантів це близько 22 000 гривень, офіцери отримують до 27 000. Ми вважаємо, що це нечесно і неправильно. Держава мусить не лише на словах гідно оцінювати своїх героїв", - заявила Тимошенко.

Відповідно до поданих "Батьківщиною" поправок, за кожним пораненим воїном до моменту виписки зберігатиметься зарплатня, яку він мав на останньому місці служби. На практиці виплати подекуди зростуть у кілька разів.

"За 15 місяців війни я особисто відвідала, напевно, більшість військових шпиталів в країні. Наша команда розробила цілий пакет пропозицій, що мають на меті якісно змінити усю систему лікування та реабілітації військовослужбовців. Збереження бойових доплат в період перебування на лікарняному ліжку - лише один із першочергових кроків на тривалому шляху реформування усієї системи", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на початку травня Тимошенко запропонувала змінити принципи фінансування медичних закладів, які опікуються українськими воїнами.

Зокрема, "Батьківщина" внесла на розгляд Верховної ради пакет поправок, покликаний кардинально збільшити витрати на лікування, харчування, реабілітацію та протезування солдат ЗСУ.

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Тимошенко Збройні сили України
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