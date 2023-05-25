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Раненые военнослужащие должны получать "боевые" весь период пребывания в госпитале, - Тимошенко

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Четверг 25 мая 2023 17:08
Раненые военнослужащие должны получать "боевые" весь период пребывания в госпитале, - Тимошенко Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Юлия Бойко

Все время лечения в результате ранения бойцы Вооруженных сил Украины должны получать плату, которую они имели на момент попадания в госпиталь, а не минимальную ставку, как сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"По действующим ныне нормам, на время лечения военнослужащим выплачивается "голая ставка". В случае рядовых и сержантов это около 22 000 гривен, офицеры получают до 27 000. Мы считаем, что это нечестно и неправильно. Государство должно не только на словах по достоинству оценивать" своих героев", - заявила Тимошенко.

В соответствии с поданными "Батькивщиной" поправками, за каждым раненым воином до момента выписки будет сохраняться зарплата, которую он имел на последнем месте службы. На практике выплаты кое-где вырастут в несколько раз.

"За 15 месяцев войны я лично посетила, наверное, большинство военных госпиталей в стране. Наша команда разработала целый пакет предложений, имеющих целью качественно изменить всю систему лечения и реабилитации военнослужащих. Сохранение боевых доплат в период пребывания на больничной койке - только одно из первоочередных шагов на продолжительном пути реформирования всей системы", - добавила Тимошенко.

Напомним, в начале мая Тимошенко предложила изменить принципы финансирования медицинских учреждений, которые заботятся об украинских воинах.

В частности, "Батькивщина" внесла на рассмотрение Верховной рады пакет поправок, призванный кардинально увеличить расходы на лечение, питание, реабилитацию и протезирование солдат ВСУ.

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