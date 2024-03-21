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Раненые гражданские и поврежденные частные дома: последствия атаки РФ в Киевской области (фото)

Киевская область, Четверг 21 марта 2024 08:48
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Раненые гражданские и поврежденные частные дома: последствия атаки РФ в Киевской области (фото) Фото: последствия попадания ракет РФ в Киевской области (t.me/pgo_gov)
Автор: Ярослава Борзова

В Киевской области в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали по меньшей мере два человека. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Утром 21 марта вооруженные силы РФ атаковали территорию Киевской области ракетами.

В результате вражеских обстрелов два человека получили осколочные ранения. Информация о пострадавших уточняется.

"Обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, на местах попадания обломков загорелись пожары, которые локализовали работники ГСЧС.

На данный момент прокуроры, следственные и экспертные службы фиксируют последствия очередной атаки страны-агрессора.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войн", - сообщают в Офисе Генпрокурора.

Фото: последствия попадания ракет РФ в Киевской области (t.me/pgo_gov)

Атака РФ в ночь на 21 марта

Россия в ночь на 21 марта атаковала Украину ракетами, под ударом был Киев. Оккупанты выпустили 31 ракету - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Однако в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет были повреждения, вспыхнули пожары. В частности, в столице были повреждены дома, детсад и автомобили.

Также известно, что из-за вражеского удара пострадали 10 человек, двое из них были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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