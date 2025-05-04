Поранені люди від 14 до 70 років, усі пожежі ліквідовані: уточнено наслідки обстрілу Києва

Зазначається, що загалом у столиці повітряна тривога тривала годину (з 00:20 по 01:21). Зазначається, що в результаті атаки БПЛА противника та падіння уламків збитих повітряних цілей було зафіксовано:

В Оболонському районі: займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю, загоряння 7 автівок на відкритій місцевості, падіння уламків в подвір’ї будинку, пошкодження будівлі дитячого садочку.

займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю, загоряння 7 автівок на відкритій місцевості, падіння уламків в подвір’ї будинку, пошкодження будівлі дитячого садочку. У Шевченківському районі : падіння уламків та займання в нежитловій зоні.

: падіння уламків та займання в нежитловій зоні. У Святошинському районі: було загорання трьох одноповерхових приватних будинків.

"Наразі, всі осередки займання ліквідовано. За наявною інформацією, 11 осіб отримали травмування різного ступеня. Серед них - 2 дитини", - додали в КМВА.

Своєю чергою в правоохоронних органах розповіли, що загалом цієї ночі "від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років".

"На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора", - йдеться в заяві поліції столиці.

Удар БПЛА противника по Києву 4 травня

Як повідомлялося раніше, цієї ночі у Києві було чути вибухи на тлі російської дронової атаки. Також повідомлялося про роботу ППО у столиці.

Пізніше стало відомо, що у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

Представники місцевої влади розповіли, що серед постраждалих у Києві є діти. За словами мера столиці Віталія Кличка, у столиці до медиків звернулися четверо мешканців: троє - у Святошинському районі, й одна людина - в Оболонському районі.

За даними рятувальників станом на третю ночі, було відомо про сімох травмованих у столиці через дроновий удар. Проте вже вранці у ДСНС поінформували, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.