Ранены люди от 14 до 70 лет, все пожары ликвидированы: уточнены последствия обстрела Киева

В Киеве из-за вражеских дроновых ударов и падения обломков БПЛА этой ночью самому младшему из 11 пострадавших - 14 лет, а самому старшему - 70. Уточнены последствия воздушной атаки противника на столицу в трех районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и на Полицию Киева.
Отмечается, что в целом в столице воздушная тревога длилась час (с 00:20 по 01:21). Отмечается, что в результате атаки БПЛА противника и падения обломков сбитых воздушных целей было зафиксировано:
"Сейчас все очаги возгорания ликвидированы. По имеющейся информации, 11 человек получили травмы различной степени. Среди них - 2 ребенка", - добавили в КГВА.
В свою очередь в правоохранительных органах рассказали, что всего этой ночью "от российского террора пострадало 11 человек в возрасте от 14 до 70 лет".
"На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и сотрудники ГСЧС. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора", - говорится в заявлении полиции столицы.
Как сообщалось ранее, этой ночью в Киеве были слышны взрывы на фоне росссийской дроновой атаки. Также сообщалось о работе ПВО в столице.
Позже стало известно, что в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.
Представители местной власти рассказали, что среди пострадавших в Киеве есть дети. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в столице к медикам обратились четверо жителей: трое - в Святошинском районе, и один человек - в Оболонском районе.
По данным спасателей по состоянию на три ночи, было известно о семи травмированных в столице из-за дронового удара. Однако уже утром в ГСЧС проинформировали, что в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.