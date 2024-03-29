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Поранені, 24 збиті цілі і удари по енергетиці: наслідки атаки на Дніпро та область

Фото: через обстріл Дніпропетровської області 29 березня поранені 6 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області під час масованого удару по Україні 29 березня постраждали шестеро людей, зокрема 5-річна дитина. Крім того, РФ атакувала енергооб'єкти одразу у трьох районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Постраждалі, у тому числі 5-річна дитина

У Кам'янському, де ворог  потрощив дачний кооператив, п'ятеро поранених. Серед них –  5-річна дівчинка.

"Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них - важкий", - розповів він.

Крім того, зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 - пошкоджені, понівечені автомобілі.

 

Наслідки обстрілу Дніпра та області 29 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удари по енергетиці

Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах.

"На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома", - зазначив голова ОВА.

Робота ППО

Загалом протягом ночі та під ранок ППО знищила над областю 24 повітряні ворожі цілі.

"По 12 ракет та безпілотників. Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", - додав Лисак.

Обстріл України

У ніч проти 29 березня російські війська влаштували масований обстріл України, використавши як дрони, так і ракети. Зокрема, рано-вранці РФ атакувала Україну різними ракетами - фіксувалися пуски крилатих ракет, "Кинджалів" і балістики з тимчасово окупованого Криму.

"Прильоти" зафіксовано у Дніпропетровській області. Вибухи лунали й у Івано-Франківську. Так Дніпро окупанти обстріляли двічі за ніч. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська область