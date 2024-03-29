Раненые, 24 сбитые цели и удары по энергетике: последствия атаки на Днепр и область

Пострадавшие, в том числе 5-летний ребенок

В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, пятеро раненых. Среди них - 5-летняя девочка.

"Ребенку оказали медпомощь. Лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет . Один из них - тяжелый, - рассказал он.

Кроме того, разрушены 3 дачных дома, еще 4 - повреждены, изуродованы автомобили.

Последствия обстрела Днепра и области 29 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары по энергетике

Повреждены несколько энергетических объектов - в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

"На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, приходит в себя", - отметил глава ОВА.

Работа ПВО

Всего в течение ночи и под утро ПВО уничтожила над областью 24 воздушных вражеских цели.

"По 12 ракет и беспилотников. Работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах", - добавил Лысак.