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Порадіти "плюсам" завадять опади. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у понеділок, 20 лютого, в Україні буде плюсова температура. Зіпсує картину рвучкий вітер та опади, сніг чи дощ, в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

За її словами, новий лютневий тиждень в Україні розпочнеться плюсовою температурою повітря вдень загалом десь +2...+5, на заході та півдні +4...+8, на сході -1...+3 градуси.

"Вітер буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації - бадьорий, рвучкий. Вважайте на його пориви!", - додала синоптик.

Опади

  • вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України;
  • вранці переважно дощ - у південній частині;
  • ввечері очікується мокрий сніг в західних областях плюс Житомирська, Вінницька та Київська області;
  • впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні.

Погода в Києві

У Києві 20 лютого протягом дня передбачається близько +2... +4 градусів. Більша частина доби - без опадів, аж ввечері з'явиться мокрий сніг.

Як повідомлялося, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.

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