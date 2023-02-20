Порадіти "плюсам" завадять опади. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

За її словами, новий лютневий тиждень в Україні розпочнеться плюсовою температурою повітря вдень загалом десь +2...+5, на заході та півдні +4...+8, на сході -1...+3 градуси.

"Вітер буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації - бадьорий, рвучкий. Вважайте на його пориви!", - додала синоптик.

Опади

вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України;

вранці переважно дощ - у південній частині;

ввечері очікується мокрий сніг в західних областях плюс Житомирська, Вінницька та Київська області;

впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні.

Погода в Києві

У Києві 20 лютого протягом дня передбачається близько +2... +4 градусів. Більша частина доби - без опадів, аж ввечері з'явиться мокрий сніг.