Порадоваться "плюсам" помешают осадки. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

По ее словам, новую февральскую неделю в Украине начнется плюсовой температурой воздуха днем в целом где-то +2...+5, на западе и юге +4...+8, на востоке -1...+3 градуса.

"Ветер будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации - бодрый, порывистый. Не забівайте о его порывах!" - добавила синоптик.

Осадки

утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины;

утром преимущественно дождь - в южной части;

к вечеру ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирская, Винницкая и Киевская области;

в течение дня существенные осадки в большинстве областей Украины маловероятны.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2...+4 градусов. Большая часть суток - без осадков, вечером появится мокрый снег.