Порадоваться "плюсам" помешают осадки. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Сегодня в понедельник, 20 февраля, в Украине будет плюсовая температура. Испортит картину порывистый ветер и осадки, снег или дождь, в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
По ее словам, новую февральскую неделю в Украине начнется плюсовой температурой воздуха днем в целом где-то +2...+5, на западе и юге +4...+8, на востоке -1...+3 градуса.
"Ветер будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации - бодрый, порывистый. Не забівайте о его порывах!" - добавила синоптик.
Осадки
Погода в Киеве
В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2...+4 градусов. Большая часть суток - без осадков, вечером появится мокрый снег.
Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.
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