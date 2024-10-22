Чи потрібно платити за газ, якщо евакуювався: відповідь облгазу

Нагадаємо,що мешканці Києва, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, мають можливість оплачувати таку заборгованість частинами. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.

Крім того, Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Заготовлених на складах газу та вугілля повинно вистачити на зиму.