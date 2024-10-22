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Нужно ли платить за газ, если эвакуировался: ответ облгаза

Фото: алгоритм действий для абонентов газа в случае эвакуации (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

"Донецкоблгаз" проинформировал, что делать абонентам в случае эвакуации. Учитывая вооруженную агрессию РФ в Донецкой области, многие потребители покидают свои дома и сталкиваются с вопросами оплаты за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

На многочисленные запросы населения напоминание алгоритма действий потребителя природного газа перед эвакуацией:

  1. Оформление документов: Своевременно оформляйте и передавайте удобным для вас способом в соответствующие управления газового хозяйства все необходимые документы по статусу внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Также нужно опломбировать газовые приборы, которыми вы не пользуетесь, обратившись в УГГ.
  2. Передача показателей счетчика: В случае эвакуации или временного непроживания обязательно до 5 числа каждого месяца передавайте показания счетчика.
  3. Оплата задолженности: Оплатите задолженность за услуги распределения природного газа. Это позволит своевременно и в кратчайшие сроки выполнять все необходимые мероприятия для поддержки газораспределительной системы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать спорных вопросов по начислению услуги распределения газа и обеспечит бесперебойное функционирование газовых сетей даже в условиях сложной ситуации.

Напоминаем, что жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность частями. Для этого необходимо заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.

Кроме того, Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленного на складах газа и угля должно хватить на зиму.

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