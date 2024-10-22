Нужно ли платить за газ, если эвакуировался: ответ облгаза

"Донецкоблгаз" проинформировал, что делать абонентам в случае эвакуации. Учитывая вооруженную агрессию РФ в Донецкой области, многие потребители покидают свои дома и сталкиваются с вопросами оплаты за газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
На многочисленные запросы населения напоминание алгоритма действий потребителя природного газа перед эвакуацией:
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать спорных вопросов по начислению услуги распределения газа и обеспечит бесперебойное функционирование газовых сетей даже в условиях сложной ситуации.
Напоминаем, что жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность частями. Для этого необходимо заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.
Кроме того, Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленного на складах газа и угля должно хватить на зиму.