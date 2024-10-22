Нужно ли платить за газ, если эвакуировался: ответ облгаза

Напоминаем, что жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность частями. Для этого необходимо заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности.

Кроме того, Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленного на складах газа и угля должно хватить на зиму.