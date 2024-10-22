Чи потрібно платити за газ, якщо евакуювався: відповідь облгазу

Фото: алгоритм дій для абонентів газу у випадку евакуації (Getty Images)

"Донецькоблгаз" проінформував, що робити абонентам у випадку евакуації. З огляду на збройну агресію РФ в Донецькій області, багато споживачів залишають свої домівки та стикаються з питаннями щодо оплати за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

На численні запити населення нагадування алгоритму дій споживача природного газу напередодні евакуації: Оформлення документів: Своєчасно оформлюйте та передавайте зручним для вас способом до відповідних управлінь газового господарства всі необхідні документи щодо статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Також потрібно опломбувати газові прилади, якими ви не користуєтеся, звернувшись до УГГ. Передача показників лічильника: У разі евакуації або тимчасового не проживання обов’язково до 5-го числа кожного місяця передавайте показання лічильника. Оплата заборгованості: Сплатіть заборгованість за послуги розподілу природного газу. Це дозволить своєчасно та в найкоротші терміни виконувати всі необхідні заходи для підтримки газорозподільної системи. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути спірних питань щодо нарахування послуги розподілу газу і забезпечить безперебійне функціонування газових мереж навіть в умовах складної ситуації.