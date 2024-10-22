Нужно ли платить за газ, если эвакуировался: ответ облгаза

Фото: алгоритм действий для абонентов газа в случае эвакуации (Getty Images)

"Донецкоблгаз" проинформировал, что делать абонентам в случае эвакуации. Учитывая вооруженную агрессию РФ в Донецкой области, многие потребители покидают свои дома и сталкиваются с вопросами оплаты за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

На многочисленные запросы населения напоминание алгоритма действий потребителя природного газа перед эвакуацией: Оформление документов: Своевременно оформляйте и передавайте удобным для вас способом в соответствующие управления газового хозяйства все необходимые документы по статусу внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Также нужно опломбировать газовые приборы, которыми вы не пользуетесь, обратившись в УГГ. Передача показателей счетчика: В случае эвакуации или временного непроживания обязательно до 5 числа каждого месяца передавайте показания счетчика. Оплата задолженности: Оплатите задолженность за услуги распределения природного газа. Это позволит своевременно и в кратчайшие сроки выполнять все необходимые мероприятия для поддержки газораспределительной системы. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать спорных вопросов по начислению услуги распределения газа и обеспечит бесперебойное функционирование газовых сетей даже в условиях сложной ситуации.