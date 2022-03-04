В ОП заявили, что только закрытое небо резко остановит эскалацию в Украине

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который является членом украинской делигации на переговораах с РФ, заявил, что главная угроза безопасности Украины сейчас – с воздуха. По его словам, западные партнеры должны оказать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на Твиттер советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Логика этой войны - наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны", - написал в своей соцсети Подоляк.