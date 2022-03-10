Пора принимать исторические решения: Кулеба обратился к лидерам ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров ЕС принимать решение о принятии Украины в Евросоюз. Он отметил, что ситуация сейчас сложная, но членство помогло бы укрепить положение Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Кулебы в Financial Times.

"Действительно, мы сейчас в очень сложной ситуации. Это явно неклассический процесс вступления в ЕС, который длится годами и сосредотачивается на технических и экономических нюансах", - пишет Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что членство Украины в ЕС во многом поможет стране одержать победу.

"Но решение сейчас сделать Украину членом ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее стран, всех ее лидеров. Приняв такое решение, европейцы будут гордиться им — гордиться тем, что стали на правильную сторону истории и сделали моральный выбор во веки веков.

Предложение предоставить Украине членство в ЕС сейчас в повестке дня, и я настоятельно призываю коллег в европейских столицах дать ей зеленый свет. Этот шаг приведет к огромному толчку надежды украинскому народу. В эти темные времена она нам нужна как никогда. Опросы общественного мнения демонстрируют, что такой шаг поддерживает и большинство граждан ЕС. Лидеры ЕС способны его сделать", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что членство Украины в ЕС укрепило сам союз, так как наша страна является мощной и доброй нацией.

"Наше членство значительно укрепило бы ЕС. Сегодня Украина является мощной силой добра, храброй и разумной нацией, которая внесет большой вклад в политическую, экономическую, культурную и социальную силу ЕС после завершения этой войны. Для ЕС будет вопрос престижа и силы иметь в своем составе такую ​​страну, как Украина", - написал Кулеба.

Он призвал лидеров ЕС принимать свои исторические решения.

"Пора принимать исторические решения. Мы свое приняли. Лидеры ЕС, ныне ваша очередь творить историю", - резюмировал глава МИД Украины.

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