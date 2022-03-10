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Кулеба встретился с главой МАГАТЭ в Анталии

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Турция, Четверг 10 марта 2022 14:41
Кулеба встретился с главой МАГАТЭ в Анталии Фото: Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ в Анталии, чтобы обсудить пути восстановления безопасности и защиты ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России", – написал глава МИД.

По его словам, Украина продолжает настаивать на немедленном выводе войск оккупантов из Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Только такой шаг РФ предотвратит новую ядерную катастрофу в Европе.

Напомним, что в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

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МАГАТЭ МИД Украины Дмитрий Кулеба
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