Кулеба встретился с главой МАГАТЭ в Анталии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter дипломата .

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ в Анталии, чтобы обсудить пути восстановления безопасности и защиты ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России", – написал глава МИД.

По его словам, Украина продолжает настаивать на немедленном выводе войск оккупантов из Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Только такой шаг РФ предотвратит новую ядерную катастрофу в Европе.