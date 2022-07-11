Пора действовать. Эрдоган призвал Путина обеспечить "зерновой коридор"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. И призвал его обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Сообщается, что обсуждалась ситуация в Сирии, а также российско-украинская война.
"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.
Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.
Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблема "зернового коридора" близка к решению, но не стал раскрывать подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для его запуска нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации, а и от других стран.
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