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Попытки РФ подорвать стабильность стран-партнеров станут стратегической ошибкой, - МИД Британии

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Лондон, Вторник 30 ноября 2021 13:14
Попытки РФ подорвать стабильность стран-партнеров станут стратегической ошибкой, - МИД Британии Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 30 ноября в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что вторжение РФ в Украину и подрыв стабильности ее стран-партнеров будет стратегической ошибкой. И отметили, что Лондон будет защищать и поддерживать стабильность Западных Балкан и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс, которую цитирует Reuters.

По ее словам, любые упреки о том, что "НАТО провоцирует Россию", являются ложными и намеренно распространяются перед встречей министров иностранных дел альянса.

"Мы будем стоять вместе с нашими собратьями-демократиями против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах. Любое предположение о том, что НАТО провоцирует РФ, является ложным. А любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, будут стратегической ошибкой", - отметила глава МИД Британии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий вторжения России.

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