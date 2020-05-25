Попытки решить проблемы энергосистемы за счет производителей "зеленой" энергии дискриминируют, - УАВЭ

Фото: ветряная электростанция (pixabay.com)

Ассоциация просит Минэкоэнерго и Кабмин прислушаться к предложениям инвесторов

Энергетическая система Украины находится в состоянии глубокого кризиса из-за введения нерабочей модели рынка электроэнергии, ручного регулирования, влияния лоббистских промышленных групп и популистских действий власти.

Об этом говорится в обращении на сайте Украинской ассоциации возобновляемой энергетики к в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец и премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает РБК-Украина.

"Министерством энергетики и защиты окружающей среды были анонсированы планы, как можно скорее решить существующие проблемы и подписать Меморандум о взаимопонимании с производителями ВИЭ. Однако процесс переговоров затягивается, и ранее объявленные сроки подписания Меморандума не выполняются. Кроме того, намерения властей решить проблемы энергосистемы, возникшие из-за ошибки регуляторной политики государства, за счет только производителей ВИЭ дискриминируют", - говорится в обращении.

В ассоциации отмечают, что условия реструктуризации "зеленого" тарифа, которые определены в правительственной редакции меморандума, являются неприемлемыми для инвесторов, а тех, кто согласятся на такие условия - будет на более 20 % от общего объема.

В свою очередь, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) предложила 2 сценария реструктуризации "зеленого" тарифа. Кроме того, 12 иностранных инвесторов, доля мощностей которых составляет около 30% (действующие или в процессе строительства), на днях тоже прислали свои предложения властям, что фактически полностью совпадают с предложениями УАВЭ.

Среди предложенного, в частности:

Уменьшение размеров “зеленых” тарифов для объектов электроэнергетики, мощность которых в точке присоединения к электрическим сетям превышает 1 МВт, без пролонгации договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу:

а) введенных в эксплуатацию до 1 января 2020 года:

- для СЭС - на 10 процентов;

- для объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из энергии ветра (далее - ВЭС), - на 7,5 процента;

б) введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года:

- для СЭС – на 5 процентов;

- для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 0101.2021 - на 2,5 процента;

- для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 процентов.

а) введенных в эксплуатацию до 1 января 2020 года: - для СЭС - на 10 процентов; - для объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из энергии ветра (далее - ВЭС), - на 7,5 процента; б) введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года: - для СЭС – на 5 процентов; - для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 0101.2021 - на 2,5 процента; - для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 процентов. Уменьшение размеров “зеленых” тарифов для объектов электроэнергетики, мощность которых в точке присоединения к электрическим сетям превышает 1 МВт, с пролонгацией договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу до 31.12.2031, введенных в эксплуатацию с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года:

- для СЭС, мощность которых в точке присоединения не превышает 10 МВт – на 12,5 процента;

- для СЭС, мощность которых в точке присоединения превышает 10 МВт – на 15 процентов;

- для ВЭС – на 10 процентов.

Предложения от иностранных инвесторов фактически является симбиозом описанных выше сценариев:

Уменьшение размеров “зеленых” тарифов для объектов электроэнергетики:

а) введенных в эксплуатацию до 1 января 2020 года:

- для СЭС, мощность которых в точке присоединения не превышает 10 МВт – на 12,5 процента, с пролонгацией договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу до 31.12.2031.

- для СЭС, мощность которых в точке присоединения превышает 10 МВт – на 15 процентов, с пролонгацией договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу до 31.12.2031.

- для ВЭС – на 7,5 процента, без пролонгации договоров.

б) введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года:

- для СЭС и ВЭС – на 2.5 процентов;

- для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 процентов.

"При этом, в рамках каждого из сценариев, электрическая энергия, не отпущенная производителями ВИЭ, которые приняли условия добровольной реструктуризации, в результате выполнения команд оператора системы передачи, рассчитываются по методике, которая утверждается НКРЭКУ, и оплачивается таким производителям ВИЭ в соответствии с положениями закона Украины "О рынке электрической энергии" по цене "зеленого" тарифа, установленного для соответствующего объекта электроэнергетики производителя ВИЭ", - отметили в УАВЭ.

В ассоциации также отмечают, что кроме погашения уже накопленной задолженности, крайне важно уже сейчас наладить регулярность текущих выплат, чтобы стабилизировать денежный поток инвесторов, которые уже очень скоро не смогут обеспечивать кредитные обязательства.

"Успешное подписание Меморандума возможно только при условии учета позиции большинства представителей отрасли ВИЭ, а не отдельных ее игроков, представляющих сектор ветроэнергетики с долей рынка около 20%. Принятие решений о реструктуризации “зеленого” тарифа в одностороннем порядке, повлекут за собой соответствующие действия со стороны инвесторов в ВИЭ. Это определенно повлияет не только на будущую макроэкономическую ситуацию в стране, но практически остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины, как от иностранных, так и национальных инвесторов", - резюмировали эксперты.

Напомним, ранее один из крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине Игорь Тынный заявил, что проведение ретроспективного снижения "зеленых" тарифов" практически невозможно без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках, выданных для строительства объектов возобновляемой энергетики.

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Автор: Александра Диденко