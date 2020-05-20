Снижение "зеленых" тарифов без реструктуризации кредитов в госбанках практически невозможно, - Тынный

Фото: Игорь Тынный (из открытых источников)

По его мнению, снижение "зеленых" тарифов без соответствующей реструктуризации долгов приведет к дефолту для многих предпринимателей

Проведение ретроспективного снижения "зеленых" тарифов практически невозможно без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках, выданных для строительства объектов возобновляемой энергетики.

Об этом в авторской колонке на “Экономической правде” заявил предприниматель Игорь Тынный, один из крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине.

По его мнению, снижение "зеленых" тарифов без соответствующей реструктуризации долгов приведет к дефолту для многих предпринимателей.

"Госбанки выдали кредитов инвесторам в ВИЭ на сумму свыше 1 млрд евро. В среднем кредиты выдавались на 5 лет, из которых прошли уже 1,5-2 года. Примерно столько же кредитов выдал ЕБРР", - пишет бизнесмен.

В ближайшие 4 года на выплаты по телу кредитов потребуется 400-500 млн евро ежегодно, что станет невозможным при существенном снижении действующих "зеленых" тарифов. Выходом может стать реструктуризация долгов, однако постановление НБУ №351 запрещает продление срока выплат, полагает эксперт.

"Поскольку правительство настоятельно требует больших "жертвоприношений", а свободный (после обслуживания кредитов) денежный поток многих проектов при этом становится отрицательным – инвесторы требуют отмены постановления НБУ №351, которое де-факто запрещает продлевать сроки погашения кредитов", - заявил Тынный.

Он также добавил, что при продлении срока погашения кредитов до 7-10 лет согласиться со снижением "зеленых" тарифов инвесторам было бы легче.

Напомним, ранее Тынный заявлял, что пандемия Cоvid-19 требует мобилизации всего украинского общества и бизнеса, в особенности в ситуации, когда после введения жесткого карантина многие украинские семьи оказались на грани выживания, а бизнес переживает далеко не лучшие времена.

Автор: Александра Диденко