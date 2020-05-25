Спроби вирішити проблеми енергосистеми коштом виробників "зеленої" енергії є дискримінуючими, - УАВЕ

Фото: вітряна електростанція (pixabay.com)

Асоціація просить Мінекоенерго та Кабмін дослухатись до пропозицій інвесторів

Енергетична система України перебуває в стані глибокої кризи через запровадження неробочої моделі ринку електроенергії, ручного регулювання, впливу лобістських промислових груп та популістичних дій влади.

Про це йдеться у зверненні на сайті Української асоціації відновлюваної енергетики до т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає РБК-Україна.

"Міністерством енергетики та захисту довкілля було анонсовано плани якнайшвидше вирішити існуючі проблеми та підписати Меморандум про взаєморозуміння з виробниками ВДЕ. Проте процес перемовин затягується, і раніше оголошені строки підписання Меморандуму не виконуються. Крім того, наміри влади вирішити проблеми енергосистеми, що виникли через помилки регуляторної політики держави, коштом лише виробників ВДЕ є дискримінуючими", - говориться у зверненні.

В асоціації наголошують, що умови реструктуризації "зеленого" тарифу, визначені в урядовій редакції меморандуму, є неприйнятними для інвесторів, а тих, хто погодиться на такі умови - буде на понад 20 % від загального обсягу.

Своєю чергою, Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) запропонувала 2 сценарії реструктуризації "зеленого" тарифу. Крім того, 12 іноземних інвесторів, частка потужностей яких складає близько 30% (діючі або в процесі будівництва), днями теж надіслали свої пропозиції владі, що фактично повністю співпадають с пропозиціями УАВЕ.

Серед запропонованого, зокрема:

Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, без пролонгації договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС - на 10 відсотків;

- для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру (далі - ВЕС), - на 7,5 відсотків;

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС – на 5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію до 01.01.2021 - на 2,5 відсотки;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року: - для СЕС - на 10 відсотків; - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру (далі - ВЕС), - на 7,5 відсотків; б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року: - для СЕС – на 5 відсотків; - для ВЕС, введених в експлуатацію до 01.01.2021 - на 2,5 відсотки; - для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків. Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31.12.2031, введених в експлуатацію з 1 січня 2017 року до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків;

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків;

- для ВЕС – на 10 відсотків.

Пропозиції від іноземних інвесторів фактично є симбіозом описаних вище сценаріїв:

Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31.12.2031.

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31.12.2031.

- для ВЕС, – на 7,5 відсотків, без пролонгації договорів.

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС й ВЕС – на 2.5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

"При цьому, в рамках кожного зі сценаріїв, електрична енергія, не відпущена виробниками ВДЕ, які прийняли умови добровільної реструктуризації, внаслідок виконання команд оператора системи передачі, розраховуються за методикою, яка затверджується НКРЕКП, та оплачується таким виробникам ВДЕ відповідно до положень закону України "Про ринок електричної енергії" за ціною "зеленого" тарифу, встановленого для відповідного об’єкта електроенергетики виробника ВДЕ", - зазначили в УАВЕ.

В асоціації також наголошують, що крім погашення вже накопиченої заборгованості, вкрай важливо вже зараз налагодити регулярність поточних виплат, щоб стабілізувати грошовий потік інвесторів, які вже дуже скоро не зможуть забезпечувати кредитні зобов'язання.

"Успішне підписання Меморандуму можливе лише за умови врахування позиції більшості представників галузі ВДЕ, а не окремих її гравців, що представляють сектор вітроенергетики з часткою ринку близько 20%. Прийняття рішень щодо реструктуризації “зеленого” тарифу в односторонньому порядку, потягнуть за собою відповідні дії з боку інвесторів у ВДЕ. Це безперечно вплине не тільки на майбутню макроекономічну ситуацію в країні, але практично зупинить інвестиції й в інші галузі економіки України, як від іноземних, так і від національних інвесторів", - резюмували експерти.

Нагадаємо, раніше один з найбільших інвесторів у відновну енергетику в Україні Ігор Тинний заявив, що проведення ретроспективного зниження "зелених" тарифів" практично неможливе без одночасної реструктуризації кредитів в державних банках, виданих для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.

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Автор: Олександра Діденко