Попытки Путина выставить украинцев "россиянами" обречены на поражение, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что попытки президента РФ Владимира Путина навязать, что украинцы являются "россиянами" или "малороссами", не имеют шансов на успех. Потому что это неправда.

По его словам, Российская империя пыталась навязать свою версию истории народам, оказавшимся под ее господством, и подчеркивать отделенность народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и создавать преимущества для русской культуры.

"Конечно, этот "спор памятей" до сих пор продолжается и будет продолжаться. Примером этого является реакция Владимира Путина, который стремился показать, что украинцы на самом деле - россияне или малороссы, как это хотят представить нынешние идеологи Москвы... Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, как Москва пытается. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду", - сказал он.