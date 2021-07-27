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Попытки Путина выставить украинцев "россиянами" обречены на поражение, - МИД Польши

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Варшава, Вторник 27 июля 2021 12:12
Попытки Путина выставить украинцев "россиянами" обречены на поражение, - МИД Польши Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач (twitter.com/marcin_przydacz)
Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что попытки президента РФ Владимира Путина навязать, что украинцы являются "россиянами" или "малороссами", не имеют шансов на успех. Потому что это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление польского чиновника в интервью Polskie Radio.

По его словам, Российская империя пыталась навязать свою версию истории народам, оказавшимся под ее господством, и подчеркивать отделенность народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и создавать преимущества для русской культуры.

"Конечно, этот "спор памятей" до сих пор продолжается и будет продолжаться. Примером этого является реакция Владимира Путина, который стремился показать, что украинцы на самом деле - россияне или малороссы, как это хотят представить нынешние идеологи Москвы... Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, как Москва пытается. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду", - сказал он.

Напомним, накануне на сайте Кремля появилась статья Путина, и РБК-Украина привело основные тезисы, изложенные в ней.

В статье российский президент повторяет, что украинцы и россияне якобы "один народ", а также раскритиковал большевиков за территориальные подарки.

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