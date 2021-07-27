Намагання Путіна виставити українців "росіянами" приречені на поразку, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що намагання президента РФ Володимира Путіна нав’язати, що українці є "росіянами" або "малоросами", не мають шансів на успіх. Бо це неправда.

За його словами, Російська імперія намагалася нав’язати свою версію історії народам, які опинилися під її пануванням, та підкреслювати відокремленість народів Східної Європи від культури Західної Європи і створювати переваги для російської культури.

"Звісно, ця "суперечка пам’ятей" досі триває і буде тривати. Прикладом цього є реакція Володимира Путіна, який прагнув показати, що українці насправді - росіяни чи малороси, як це хочуть подати нинішні ідеологи Москви… Але мені здається, що історію не можна викривити повністю, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, як намагається Москва. Вони приречені на поразку, тому що не спираються на правду", - сказав він.