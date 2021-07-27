ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Намагання Путіна виставити українців "росіянами" приречені на поразку, - МЗС Польщі

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 27 липня 2021 12:12
Намагання Путіна виставити українців "росіянами" приречені на поразку, - МЗС Польщі Фото: заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач (twitter.com/marcin_przydacz)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що намагання президента РФ Володимира Путіна нав’язати, що українці є "росіянами" або "малоросами", не мають шансів на успіх. Бо це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву польського посадовця в інтерв'ю Polskie Radio.

За його словами, Російська імперія намагалася нав’язати свою версію історії народам, які опинилися під її пануванням, та підкреслювати відокремленість народів Східної Європи від культури Західної Європи і створювати переваги для російської культури.

"Звісно, ця "суперечка пам’ятей" досі триває і буде тривати. Прикладом цього є реакція Володимира Путіна, який прагнув показати, що українці насправді - росіяни чи малороси, як це хочуть подати нинішні ідеологи Москви… Але мені здається, що історію не можна викривити повністю, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, як намагається Москва. Вони приречені на поразку, тому що не спираються на правду", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні на сайті Кремля з'явилася стаття Путіна, і РБК-Україна навело основні тези, викладені в ній.

У статті російський президент повторює, що українці і росіяни є нібито "одним народом", а також розкритикував більшовиків за територіальні подарунки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Польша Україна
NEWS
Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу
Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу