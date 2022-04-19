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Попытки прорыва отбиты. На восток стянуты самые боеспособные силы ВСУ, - Арестович

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 17:14
Попытки прорыва отбиты. На восток стянуты самые боеспособные силы ВСУ, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Попытки российских войск в ночь на 19 апреля продвинутся на востоке Украины не увенчались успехом. Им противостоят самые боеспособные подразделения украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, противник направил усилия на то, чтобы прощупывать оборону, а потом сосредотачиваться на слабых местах.

"Именно это они пытались сделать этой ночью, но у них не вышло. Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на попытки наносить многочисленные авиационные и артиллерийские удары по нашим защитникам. Вооруженные силы Украины работают умело. Нужно понимать, что наиболее боеспособная группировка сосредоточена как раз на направлении российского наступления", - отметил Арестович.

Он добавил, что замысел противника выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и подать это как главную цель войны провалится.

Напомним, ранее Арестович назвал четыре задачи противника в новой фазе российско-украинской войны.

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