ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спроби прориву відбито. На схід стягнуто найбільш боєздатні сили ЗСУ, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 17:14
Спроби прориву відбито. На схід стягнуто найбільш боєздатні сили ЗСУ, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Спроби російських військ в ніч на 19 квітня просунуться на сході України не увінчалися успіхом. Їм протистоять найбільш боєздатні підрозділи української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, противник направив зусилля на те, щоб промацувати оборону, а потім зосереджуватися на слабких місцях.

"Саме це вони намагалися зробити цієї ночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася, незважаючи на спроби наносити численні авіаційні та артилерійські удари по наших захисниках. Збройні сили України працюють вміло. Треба розуміти, що найбільш боєздатне угруповання зосереджене якраз на напрямку російського наступу", - зазначив Арестович.

Він додав, що задум противника вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і подати це як головну мету війни провалиться.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав чотири завдання противника у новій фазі російсько-української війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас