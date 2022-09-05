Попытки оправдать войну. В МИД осудили пророссийские митинги в Европе

Пророссийские митинги прошли в воскресенье в Кельне (Германия) и Праге (Чехия). Участники акций требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против России. Также митингующие ставили под сомнение территориальную целостность Украины и собирали деньги для боевиков на Донбассе.

В МИД считают, что такие мероприятия не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии.

"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо... Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и унизить честь и достоинство украинцев, которые ценой своих жизней отстаивают свободу в Европе", - отметил Николенко.

Он также поблагодарил жителей Кельта и Праги, которые не поддержали пророссийские митинги, а также тех европейцев, которые солидарны с Украиной и продолжают помогать беженцам.