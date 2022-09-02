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Сийярто заявил об ослаблении ЕС из-за войны в Украине. В МИД резко ответили

Новина українською →
Киев, Пятница 02 сентября 2022 15:59
Сийярто заявил об ослаблении ЕС из-за войны в Украине. В МИД резко ответили Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война России против Украины якобы ослабила Европейский союз. В украинском МИД резко ответили, напомнив Сийярто, что Венгрии не удастся отсидеться и переждать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

Отметим, сегодня венгерский министр заявил, что война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза.

"Мы должны сказать правду о том, что лидеры ЕС не смогли оградить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности", - подчеркнул он.

В то же время Николенко отметил, что правда заключается в том, что к ослаблению ЕС приводят попытки Будапешта разрушить внутреннее единство.

"Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны. Российская агрессия - гибридная. Она не сводится только к военной составляющей. Россияне атакуют украинские города и села крылатыми ракетами и танками, а страны ЕС - заоблачными ценами на газ и пропагандой. Напомним, что Россия начала шантажировать европейских потребителей поставками энергоресурсов и высоким ценником еще с ноября 2021 года - за три месяца до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины", - заявил он.

Он также отметил, что нападение России на Украину - это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее.

"Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 000 украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт. История все расставит на свои места. Имена тех, кто был на стороне добра, и тех, кто на стороне зла, будут вписаны в учебники", - добавил Николенко.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники написало, что в Европейском союзе Венгрию считают "троянским конем" России в связи с тем, что Будапешт торпедирует многие инициативы, связанные с санкциями и ограничениями.

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