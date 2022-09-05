Спроби виправдати війну. В МЗС засудили проросійські мітинги в Європі

Проросійські мітинги відбулися в неділю у Кельні (Німеччина) та Празі (Чехія). Учасники акцій вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти Росії. Також мітингарі ставили під сумнів територіальну цілісність України і збирали гроші для бойовиків на Донбасі.

У МЗС вважають, що такі заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії.

"Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим... Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі", - зазначив Ніколенко.

Він також подякував жителям Кельта та Праги, які не підтримали проросійські мітинги, а також тим європейцям, які солідарні з Україною та продовжують допомагати біженцям.