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Спроби виправдати війну. В МЗС засудили проросійські мітинги в Європі

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (slovoidilo)
Автор: Наталія Юрченко

Проросійські мітинги в Європі є спробами виправдати війну, яку розв'язала Росія. Україна засуджує такі заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Проросійські мітинги відбулися в неділю у Кельні (Німеччина) та Празі (Чехія). Учасники акцій вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти Росії. Також мітингарі ставили під сумнів територіальну цілісність України і збирали гроші для бойовиків на Донбасі.

У МЗС вважають, що такі заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії.

"Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим... Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі", - зазначив Ніколенко.

Він також подякував жителям Кельта та Праги, які не підтримали проросійські мітинги, а також тим європейцям, які солідарні з Україною та продовжують допомагати біженцям.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили про ослаблення ЄС через війну в Україні, проте в МЗС різко відповіли на заклики Будапешту.

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МЗСЄвропаВійна в УкраїніЧехіяКельн