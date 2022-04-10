UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

При попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек. Некоторые погибли

Фото: сотрудники Госпогранслужбы Украины проверяют документы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила военнообязанных мужчин, что при попытке незаконно покинуть страны во время войны с Россией они рискуют не только свободой, но жизнью. По данным ГПСУ, на границе задержано более 2 тысяч человек, некоторые из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С начала полномасштабного вторжения россии на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд, стали жертвами мошенников", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники отметили, что большинство нарушителей пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, воспользовавшись услугами "проводников". Они не заботятся о безопасности своих "подопечных". Зафиксированы случаи гибели мужчин, пытавшихся таким способом сбежать из Украины.

В качестве одного из примеров в Госпогранслужбе привели попытку группы мужчин незаконно пересечь границу в Карпатах. В результате семь человек попали в снежную ловушку, двое получили сильное обморожения. Кроме того, румынские пограничники сообщили о погибших в этом районе украинцах.

Напомним, в Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до 12 лет за незаконное пересечение границы военнообязанными мужчинами во время войны с Россией.

Война с Россией идет 46-й день. О ситуации на полях сражений и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаВойна России против Украинымобилизация в УкраинеВойна в Украине