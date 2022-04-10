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В Раде предлагают до 12 лет тюрьмы за незаконный выезд мужчин за границу во время войны

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Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 10:58
В Раде предлагают до 12 лет тюрьмы за незаконный выезд мужчин за границу во время войны Фото: в Верховной раде предлагают криминальную ответственность за незаконный выезд мужчин за границу во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о криминальной ответственности за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны. Сейчас криминальна ответственность установлена только за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7268.

"В условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией целесообразно установить криминальную ответственность за незаконное пересечение государственной границы гражданами Украины, которые по Конституции Украины обязаны защищать Украину в условиях правового режима военного положения", - говорится пояснительной записке к проекту.

Предлагается дополнить Криминальный кодекс статьей "Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения":

  • 1. Пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения человеком, которое в соответствии с законом приписан к призывному участку (призывником) любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения или с сокрытием от пограничного контроля, - наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
  • 2. Те же действия, совершенные военнослужащими и военнообязанными, резервистами, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лицами, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
  • 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй, совершенные повторно либо группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 24 февраля 2022 года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в связи с введением в Украине военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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