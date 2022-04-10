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При спробі втекти з України затримали понад 2000 осіб. Деякі загинули

Фото: співробітники Держприкордонслужби України перевіряють документи (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила військовозобов'язаних чоловіків, що при спробі незаконно покинути країни під час війни з Росією вони ризикують не тільки свободою, але життям. За даними ДПСУ, на кордоні затримано понад 2 тисячі осіб, деякі з них загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов'язаних чоловіків. Частина з них, в надії обійти обмеження на виїзд, стали жертвами шахраїв", - повідомили в ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що більшість порушників намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, скориставшись послугами "провідників". Вони не дбають про безпеку своїх "підопічних". Зафіксовані випадки загибелі чоловіків, які намагалися таким способом втекти з України.

В якості одного з прикладів у Держприкордонслужбі навели спробу групи чоловіків незаконно перетнути кордон у Карпатах. В результаті семеро людей потрапили в снігову пастку, двоє отримали сильне обмороження. Крім того, румунські прикордонники повідомили про загиблих в цьому районі українців.

Нагадаємо, у Верховній раді запропонували саджати до в'язниці на строк до 12 років за незаконний перетин кордону військовозобов'язаними чоловіками під час війни з Росією.

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