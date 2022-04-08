"Попытка закрыть эвакуацию": Евросоюз осудил удар по ж/д вокзалу Краматорска

Лидеры Евросоюза осудили ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске . Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обстрел попыткой российских оккупантов закрыть эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля и главы Евросовета Шарля Мишеля .

Жозеп Боррель решительно осудил беспорядочное нападение России на железнодорожный вокзал Краматорска. "Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой войны и причинить человеческие страдания", - добавил глава европейской дипломатии.

Шарль Мишель напомнил, что ЕС вводит новые санкции против России и поставляет больше оружия Украине. "Только что утвержден 5-й пакет санкций", - добавил он.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемой для эвакуации гражданских лиц", - написал глава Евросовета.

Напомним, российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате обстрела погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе дети. Ранения получили около 100 мирных жителей.

Война России против Украины продолжается 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!