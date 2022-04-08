RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Спроба закрити евакуацію": Євросоюз засудив удар по ж/д вокзалу Краматорська

Фото: Євросоюз засудив ракетний удар по ж / д вокзалу Краматорська (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери Євросоюзу засудили ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля і глави Євроради Шарля Мішеля.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, використовуваної для евакуації цивільних осіб", - написав глава Євроради.

Шарль Мішель нагадав, що ЄС вводить нові санкції проти Росії і поставляє більше зброї Україні. "Щойно затверджений 5-й пакет санкцій", - додав він.

Жозеп Боррель рішуче засудив безладний напад Росії на залізничний вокзал Краматорська. "Це чергова спроба закрити шляхи відходу тікаючим від цієї війни і заподіяти людські страждання", - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. В результаті обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, у тому числі діти. Поранення отримали близько 100 мирних жителів.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Шарль МишельЕвросоюзВійна Росії проти УкраїниКраматорськ