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Попытка теракта в Киеве. СБУ задержала завербованного спецслужбами Беларуси подозреваемого

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 10:27
Попытка теракта в Киеве. СБУ задержала завербованного спецслужбами Беларуси подозреваемого Фото: в Киеве готовился теракт (СБУ)
Автор: Анастасия Рокитна

СБУ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Киеве. Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

СБУ установила, что это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщили в пресс-службе.

"Его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Оплату за свою подрывную деятельность получал из-за рубежа на свою банковскую карточку", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве готовился теракт (СБУ)

Киевлянину сообщено о подозрении. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 111 (государственная измена),
  • ст. 258 (Террористический акт).

Напомним, ранее СБУ разоблачила харьковчанина на сотрудничестве со спецслужбами РФ.

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