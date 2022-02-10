Спроба теракту в Києві. СБУ затримала завербованого спецслужбами Білорусі підозрюваного
Фото: у Києві готувався теракт (СБУ)
СБУ затримала підозрюваного у підготовці теракту в Києві. Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
СБУ встановила, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур, повідомили у прес-службі.
"Його завербували через одну з анонімних груп месенджеру Telegram. Оплату за свою підривну діяльність отримував з-за кордону на свою банківську картку", - йдеться у повідомленні.
Фото: у Києві готувався теракт (СБУ)
Киянину повідомлено про підозру. Провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу:
- ст. 111 (державна зрада),
- ст. 258 (терористичний акт).
Нагадаємо, раніше СБУ викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ.