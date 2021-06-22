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Попытка сокрытия убийства. Названа причина взрыва в доме под Киевом

Автор: Дмитрий Левицкий

Взрыв в жилом доме в Белогородке произошел из-за поджога. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался скрыть убийство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В убийстве подозревают моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях, которые проводят правоохранители.

"Там умышленное сокрытие следов преступления. Моряк дальнего плавания убил погибшего. Перерезал горло и вырезал сердце. Затем облил все смесью, которую мы сейчас устанавливаем, и поджег, чтобы скрыть следы преступления", - сказали в полиции.

Правоохранители готовят подозрение задержанному. Его подозревают по статье умышленное убийство и по статье об умышленном повреждении имущества. Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Белогородке произошел взрыв в многоэтажке, который спровоцировал пожар. На месте пожара было обнаружено тело мужчины. А в результате пожара пострадали 9 человек.

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